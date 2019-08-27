Захарова усомнилась в претензиях G7 на статус "клуба либеральных демократий"

Дипломат указала на противоречивость ситуации, при которой идеи либерализма пытаются отстаивать вместе с проявлениями нетерпимости к мирному инакомыслию.

"Большая семёрка" позиционирует себя как "клуб либеральных демократий", однако G7 при этом не придерживается ни политического, ни экономического либерализма, написала в "Фейсбуке" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она сочла забавным то, что в статье британской газеты The Guardian, в которой говорилось, что на саммите G7 в Биаррице американский лидер Дональд Трамп поругался из-за возвращения РФ в G7 со своими коллегами, её члены были названы клубом либеральных демократий.

— Тогда почему эти страны объединились в закрытый клуб, приемлющий только себе подобных? — отметила Захарова.

Дипломат указала на противоречивость ситуации, при которой идеи либерализма пытаются отстаивать вместе с проявлениями нетерпимости к мирному инакомыслию. Захарова также напомнила, что экономические модели стран "Большой семёрки", которые некогда были либеральными, теперь строятся на жёстком государственном протекционизме, что реализуется посредством санкций и финансовых манипуляций с попытками оказывать влияние на рыночную ситуацию путём агрессивной внешней политики.

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