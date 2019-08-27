СМИ выяснили риски для США от санкций против "Северного потока — 2"

Санкции США против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2", введением которых Вашингтон регулярно угрожает, с высокой долей вероятности навредят американским нефтяным и газовым проектам в Мексиканском заливе. Об этом сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Как отмечают журналисты издания, США настолько сильно хотят остановить строительство российского газопровода, что неспособны принять во внимание все возможные негативные последствия. Например, европейские компании, против которых могут быть применены ограничения в случае введения санкций, являются ключевыми игроками на мировом энергетическом рынке.

Так, эти компании долгое время работали и продолжают это делать в Мексиканском заливе, где являются субподрядчиками американских корпораций Chevron и Exxon Mobil. Соответственно, если они окажутся в чёрном списке США, то заменить такие узкопрофильные (а главное — профессиональные) организации в короткие сроки не получится. Что, в свою очередь, ставит под угрозу реализацию американских проектов в регионе.

Кроме того, подобным поведением власти США нанесут ущерб и американским экспортёрам газа, от которых могут отказаться европейские покупатели, заменив американские поставки на контракты с другими странами.

Как ранее сообщал Лайф, премьер Саксонии заявил, что США используют антироссийские санкции в своих целях.