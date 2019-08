Назван победитель премии MTV Video Music Awards в главной номинации "Видео года"

Поп-звезда Тейлор Свифт получила премию MTV Video Music Awards в самой престижной номинации — "Видео года". 36-я церемония вручения награды, которая присуждается за создание клипов, состоялась в Нью-Джерси.

29-летняя Свифт удостоена награды за ролик на песню You Need To Calm Down.

Премия "Песня года" присуждена рэперу Lil Nas X за клип на композицию Old Town Road.

17-летняя Билли Айлиш завоевала награду в категории "Напористый артист года".

Премии также были удостоены диджеи The Chainsmokers и поп-певица Биби Рекса ("Лучший танец"), группа из Южной Кореи BTS и Halsey ("Лучший K-pop"), Ариана Гранде и поп-дуэт из Питтсбурга Social House ("Песня летнего сезона").