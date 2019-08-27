"Роскосмос" начал подготовку к лунной миссии

Кроме того, стали известны названия каждого этапа будущего освоения спутника Земли.

Российская государственная корпорация "Роскосмос" объявила открытым тендер на проведение исследований, необходимых для осуществления пилотируемого полёта на Луну, общей стоимостью почти 373,4 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

В список исследований, кроме прикладных, направленных на обеспечение безопасного пребывания космонавтов на лунной орбите и на поверхности Луны, входит также анализ возможности применения робототехнических технологий и проработка вариантов их использования.

Кроме того, будущий исполнитель должен исследовать способы реабилитации космонавтов после полёта на Луну, разработать требования к технике, которая будет использоваться во время миссии, предложить варианты по обеспечению лунной базы электроэнергией и способы применения технологий 3D-печати на лунной поверхности.

Появились и официальные названия, которые в "Роскосмосе" присвоили каждому этапу лунной миссии. Так, первые полёты космонавтов будут называться "Вылазка", следующие этапы — "Форпост" и "База".

Кстати говоря, убедиться в перспективности применения робототехнических средств во время работ в космосе можно, посмотрев трансляцию Лайфа, на которой робот "Фёдор" успешно пристыковался к МКС на корабле "Союз МС-14".