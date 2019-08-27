Двое детей погибли в ДТП с угнанной полицейской машиной в США

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Среди пострадавших было минимум семь детей, сейчас врачи борются за жизни трёх участников происшествия.

Не менее двух детей погибли, ещё десять человек пострадали после того, как угнанный полицейский джип влетел в несколько припаркованных машин в американском городе Дейтон. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

Среди пострадавших было минимум семь детей. Сейчас врачи борются за жизни трёх участников происшествия.

Подозреваемый в угоне был также госпитализирован, указывает телеканал.

На месте аварии работают следователи. Другие подробности трагедии пока не приводятся.

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