Двое детей погибли в ДТП с угнанной полицейской машиной в США

Среди пострадавших было минимум семь детей, сейчас врачи борются за жизни трёх участников происшествия.

Не менее двух детей погибли, ещё десять человек пострадали после того, как угнанный полицейский джип влетел в несколько припаркованных машин в американском городе Дейтон. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

At least 2 dead, 10 injured in stolen police cruiser crash in Dayton, Ohio https://t.co/4yUxXccq1J pic.twitter.com/mlQJ40vmod — CBS News (@CBSNews) August 27, 2019

Среди пострадавших было минимум семь детей. Сейчас врачи борются за жизни трёх участников происшествия.

Подозреваемый в угоне был также госпитализирован, указывает телеканал.

На месте аварии работают следователи. Другие подробности трагедии пока не приводятся.