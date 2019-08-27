Двое детей погибли в ДТП с угнанной полицейской машиной в США

Не менее двух детей погибли, ещё десять человек пострадали после того, как угнанный полицейский джип влетел в несколько припаркованных машин в американском городе Дейтон. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
At least 2 dead, 10 injured in stolen police cruiser crash in Dayton, Ohio https://t.co/4yUxXccq1J pic.twitter.com/mlQJ40vmod— CBS News (@CBSNews) August 27, 2019
Среди пострадавших было минимум семь детей. Сейчас врачи борются за жизни трёх участников происшествия.
Подозреваемый в угоне был также госпитализирован, указывает телеканал.
На месте аварии работают следователи. Другие подробности трагедии пока не приводятся.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram