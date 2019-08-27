Число отравившихся на свадьбах в Якутии выросло до 45 человек

Число отравившихся на свадьбах в ресторанах Якутии возросло до 45 человек, информирует РИА "Новости".
У пострадавших была обнаружена острая кишечная инфекция.
— В результате лабораторного исследования клинического материала по состоянию на 26 августа у 15 человек выявлен возбудитель сальмонеллёза, — говорится в сообщении, которое приводит агентство.
Всего было госпитализировано 30 человек, остальным было назначено амбулаторное лечение. Состояние пострадавших оценивается как средняя степень тяжести.
Все заболевшие были доставлены в медучреждения города Якутска, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Хангаласского районов.
Напомним, как стало известно ранее, свадьбы в двух ресторанах Якутска закончились отравлением десятков человек.
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