Число отравившихся на свадьбах в Якутии выросло до 45 человек

Всего госпитализировано 30 заболевших, остальным назначено амбулаторное лечение.

Число отравившихся на свадьбах в ресторанах Якутии возросло до 45 человек, информирует РИА "Новости".

У пострадавших была обнаружена острая кишечная инфекция.

— В результате лабораторного исследования клинического материала по состоянию на 26 августа у 15 человек выявлен возбудитель сальмонеллёза, — говорится в сообщении, которое приводит агентство.

Всего было госпитализировано 30 человек, остальным было назначено амбулаторное лечение. Состояние пострадавших оценивается как средняя степень тяжести.

Все заболевшие были доставлены в медучреждения города Якутска, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Хангаласского районов.

Напомним, как стало известно ранее, свадьбы в двух ресторанах Якутска закончились отравлением десятков человек.