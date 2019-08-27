Оренбургские полицейские больше месяца выхаживали четыре тысячи черепах

Редких рептилий стоимостью 7,7 миллиона рублей незаконно ввезли на территорию РФ из Казахстана.

В Оренбургской области полицейским пришлось более месяца выхаживать четыре тысячи редких среднеазиатских черепах, которых конфисковали на границе. Живой груз пытались провезти в прицепе автомобиля Volvo под видом капусты. Об этом сообщили в МВД России.

— Водитель пояснил, что не знал о живом грузе, а с заказчиком и собственником товара не знаком. Рыночная стоимость изъятых черепах составила 7 млн 790 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.

На решение вопроса о реэкспорте конфискованных рептилий требовалось время, поэтому сотрудники областного УМВД РФ разместили их в пустующем здании Оренбургского педагогического университета, где вместе с преподавателями и студентами в течение полутора месяцев ухаживали за ними.

Тем временем Росприроднадзор и Комитет лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза Казахстана договорились о возвращении черепах в естественную среду обитания. 4100 редких животных уже выпустили на волю в Арысском массиве Республики Казахстан.

Расследование уголовного дела по статье "Контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов" продолжается.