Оренбургские полицейские больше месяца выхаживали четыре тысячи черепах

В Оренбургской области полицейским пришлось более месяца выхаживать четыре тысячи редких среднеазиатских черепах, которых конфисковали на границе. Живой груз пытались провезти в прицепе автомобиля Volvo под видом капусты. Об этом сообщили в МВД России.
— Водитель пояснил, что не знал о живом грузе, а с заказчиком и собственником товара не знаком. Рыночная стоимость изъятых черепах составила 7 млн 790 тысяч рублей, — уточнили в ведомстве.
На решение вопроса о реэкспорте конфискованных рептилий требовалось время, поэтому сотрудники областного УМВД РФ разместили их в пустующем здании Оренбургского педагогического университета, где вместе с преподавателями и студентами в течение полутора месяцев ухаживали за ними.
Тем временем Росприроднадзор и Комитет лесного хозяйства и животного мира Минсельхоза Казахстана договорились о возвращении черепах в естественную среду обитания. 4100 редких животных уже выпустили на волю в Арысском массиве Республики Казахстан.
Расследование уголовного дела по статье "Контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов" продолжается.
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