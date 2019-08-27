Минобороны РФ показало стрельбу из самого мощного миномёта в мире

Министерство обороны РФ показало уникальные кадры стрельбы из 240-миллиметрового миномёта "Тюльпан", не имеющего аналогов в мире. Видеозапись опубликовал на YouTube телеканал "Звезда".

На кадрах показана загрузка снарядов в казну, наведение орудий и подготовка экипажей непосредственно к стрельбе.

Сообщается, что военные Западного военного округа в ходе учений поразили более полутора сотен мишеней, которые находились на расстоянии от восьми до сорока километров.

Накануне Лайф сообщал, что зенитчики ВВО уничтожили крылатые ракеты "противника" в рамках учений в Бурятии.