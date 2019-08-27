Москвичей предупредили о похолодании и коротких дождях

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Столбики термометров будут курсировать в пределах 19−21 градуса в столице, 17−22 — в области.

В Москве сегодня, 27 августа, ожидаются небольшое похолодание и кратковременный дождь. Прогноз озвучил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Небо будет хмуриться, кое-где прошумят короткие дожди, задует свежий ветер, из-за чего температура понизится и вернётся в климатическое русло конца августа, — рассказал синоптик.

Он уточнил, что вероятность осадков высока в первой половине дня. Термометры будут показывать 19−21 градус выше нуля в Москве, 17−22 — в области.

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