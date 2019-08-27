Во Владивостоке показали последствия ливня: утонувшие в грязи авто и потоп

Прогноз синоптиков не утешает: в ближайшие несколько дней в Приморье ожидаются новые сильные дожди.

Сильный ливень во Владивостоке вызвал мощный селевой поток и затопил дороги. Водой со склонов смыло размякший грунт вместе с камнями и даже деревьями, под слоем грязевого потока оказались машины. Жители города показали последствия на видео.

Среди затопленных — участок дороги около торгового центра "Зелёный остров", который ведёт к мосту на остров Русский, улицы Ладыгина, Тобольская, Спиридонова и Нейбута.

В городе было объявлено штормовое предупреждение. Прогноз синоптиков не утешает: в ближайшие несколько дней в Приморье ожидаются новые сильные дожди, которые могут вызвать резкий подъём уровня воды в реках и подтопление.