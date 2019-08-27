Робот "Фёдор" попросил прощения за долгий путь до МКС: Застрял в пробке

Первый российский робот-космонавт "Фёдор" извинился перед своими подписчиками в "Твиттере" за то, что его полёт к МКС занял больше времени, чем было запланировано.

— Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы, — говорится в сообщении.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил журналистам, из-за чего первая попытка стыковки корабля "Союз МС-14" с "Фёдором" на борту была неудачной.

Кроме того, стало известно, что корпорация начала подготовку к высадке на Луну.