Робот "Фёдор" попросил прощения за долгий путь до МКС: Застрял в пробке

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Фото © Twitter/FEDOR

Первый российский робот-космонавт "Фёдор" извинился перед своими подписчиками в "Твиттере" за то, что его полёт к МКС занял больше времени, чем было запланировано.

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы, говорится в сообщении.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объяснил журналистам, из-за чего первая попытка стыковки корабля "Союз МС-14" с "Фёдором" на борту была неудачной.

Кроме того, стало известно, что корпорация начала подготовку к высадке на Луну.

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