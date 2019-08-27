В резюме россиян появится новая графа

Замглавы Роструда Денис Васильев рассказал, что на портале "Работа в России" в резюме соискателей появится новая графа — "Участие в волонтёрских программах". Добровольческая деятельность, по его словам, будет учитываться при приёме на работу.

— Опыт волонтёрства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя, — объяснил Васильев "Российской газете".

В связи с этим портал планируется интегрировать с системой "Добровольцы России". Ожидается, что соискатели смогут в специальном пункте указывать волонтёрский опыт уже со следующего года.

В декабре 2018 года премьер-министр России Дмитрий Медведев по поручению президента РФ утвердил Концепцию развития добровольчества в стране до 2025 года.