Назван самый популярный российский фильм XXI века

Предпочтения киноманов варьировались в зависимости от их возраста, однако одна картина завоевала сердца большинства.

Спортивная драма "Легенда № 17" режиссёра Николая Лебедева с Данилой Козловским в главной роли стала самым популярным российским фильмом XXI века. Мнение зрителей выяснили аналитики "Кино Mail.ru".

— Аналитики изучили российские фильмы, снятые и выпущенные в XXI веке, и выявили те из них, которым зрители поставили наибольшее количество оценок... Абсолютным лидером всех рейтингов оказался один и тот же фильм — спортивная драма "Легенда № 17" с Данилой Козловским в главной роли, — рассказали в пресс-службе проекта.

Предпочтения зрителей разнятся в зависимости от возраста, однако картина Лебедева покорила сердца большего числа из них. Именно за "Легенду № 17" голосовали активнее всего в каждой из возрастных групп (18−55+). Помимо спортивной драмы зрители в возрасте 18−24 лет выделили комедию "Кухня в Париже" Дмитрия Дьяченко, "В спорте только девушки" Евгения Невского и "Горько!" Жоры Крыжовникова.

Киноманы 25−34 лет активнее голосовали за социально-философские драмы и военные фильмы. Они отметили "Левиафан" Андрея Звягинцева и "Битва за Севастополь" Сергея Мокрицкого и "Географ глобус пропил" Александра Велединского.

Зрители 35−44 лет выбрали картины "Остров" Павла Лунгина, "Сталинград" Фёдора Бондарчука и "Жмурки" Алексея Балабанова. Более возрастная аудитория отдала предпочтение военным фильмам: "В августе 44-го" Михаила Пташука, "9-я рота" Фёдора Бондарчука, "Адмиралъ" Андрея Кравчука.

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