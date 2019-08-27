Большинство работодателей выступили против сна сотрудников посреди дня

Каждый сотый российский работник утверждает, что в его компании уже существует возможность прилечь днём.

57 процентов работодателей в России против введения перерыва на дневной сон для сотрудников. Их же поддерживает 44 процента работников, сообщает сервис Superjob по результатам проведённого исследования.

— Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто нуждается в сиесте: 51% среди молодёжи до 24 лет против 25% среди респондентов старше 45 лет, — говорится в сообщении.

Опрос проводился во всех округах России. Опрошены были кадровики из 155 населённых пунктов, а также 1600 постоянно работающих россиян из 338 городов.

Лайф рассказывал, как ряд финских компаний ввёл дневной сон для сотрудников. Для этой процедуры некоторые даже наняли инструктора по быстрому расслаблению.