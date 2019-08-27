Большинство работодателей выступили против сна сотрудников посреди дня

57 процентов работодателей в России против введения перерыва на дневной сон для сотрудников. Их же поддерживает 44 процента работников, сообщает сервис Superjob по результатам проведённого исследования.
— Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто нуждается в сиесте: 51% среди молодёжи до 24 лет против 25% среди респондентов старше 45 лет, — говорится в сообщении.
Опрос проводился во всех округах России. Опрошены были кадровики из 155 населённых пунктов, а также 1600 постоянно работающих россиян из 338 городов.
Лайф рассказывал, как ряд финских компаний ввёл дневной сон для сотрудников. Для этой процедуры некоторые даже наняли инструктора по быстрому расслаблению.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram