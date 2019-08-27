В "Роскачестве" рассказали, какую опасность могут представлять продукты "с рук"

Отмечается, что в зоне риска — молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соленья.

В "Роскачестве" предупредили покупателей, что продукты, которые изготовлены в домашних условиях и продаются с рук, могут привести к пищевым отравлениям и инфекционным заболеваниям.

— Зачастую уже на этапе создания продукта кустарным методом он может быть заражён дизентерией, сальмонеллёзом, стать источником ботулизма, — отметили специалисты.

Продукты, которые произвели и упаковали в домашних условиях, тоже могут быть опасны, так как фермеры зачастую не обладают специальными знаниями для приготовления качественного и безопасного товара.

В зоне риска — молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соленья. На заводах они производятся в жёстких условиях, а при приготовлении кустарным способом в них могут попасть посторонние предметы или ингредиенты.

Также много проблем возникает при упаковке товара. Упаковочная тара может не соответствовать продукту и санитарно-гигиеническим требованиям.

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