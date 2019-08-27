Из "китовой тюрьмы" на свободу выпустили всех косаток и белух

Харю и Фореста осторожно погрузили в воду, где сделали массаж для восстановления мышечного тонуса, после чего они отправились восвояси.

Последнюю партию животных из "китовой тюрьмы", которая была в приморской бухте Средняя, выпустили в Охотское море. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Доставка животных к месту выпуска была осложнена рядом условий: продолжительными ливнями, паводком и поднятием уровня воды в реке Амур. Однако они были преодолены. В итоге двум косаткам и шести белухам установили спутниковые метки, а после реадаптации и взятия необходимых анализов они были выпущены в естественные условия обитания.

— Косаток — самку Харю и самца Фореста — выпускали одновременно через транспортировочную клеть, установленную на катамаране, где животным сделали массаж для восстановления мышечного тонуса. Отойдя на судне на 500 м от берега, косатки одновременно оказались в море, — рассказали в институте.

Парочка некоторое время покружила возле берега, а затем ушла в северную часть залива. Следом в море выпустили шесть белух.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, выловленных для продажи. Операция по освобождению животных началась 20 июня 2019 года.