МИД РФ назвал заявление сенатора Джонсона об отказе в визе манипуляцией

Сенатор от Республиканской партии США Рон Джонсон находится в ответном российском стоп-листе, а за самой визой он не обращался. Ситуацию с американцем прояснили в Департаменте информации и печати МИД РФ.

— А это называется "манипуляция информацией". <...> За визой не обращался. Но представил все, как будто ему отказано после обращения, — сообщили РИА "Новости" во внешнеполитическом ведомстве.

Как уже сообщал Лайф, ранее в Посольстве РФ также заявили, что американский сенатор Джонсон не обращался за визой и даже не говорил о своих планах посетить Россию. Сам же он убеждал, что ему просто отказали в выдаче документа.