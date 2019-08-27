Посетителей брянской ярмарки возмутили коровы в советской военной форме

Животных в вольерах нарядили в пилотки, шапки-ушанки, накрыли гимнастёрками и плащами цвета хаки.

Посетитель Свенской ярмарки в Брянске Александр Коломейцев был возмущён, что коров на ней нарядили в форму Советской армии. Бурёнок в шапках и пилотках с советскими кокардами, накрытых гимнастёрками, он снял на видео.

— Ряженые казаки и коровы — это жесть. Это ярмарка, где землянки, оружие времён войны, люди в форме — не по уставу. Разве ярмарка для этого существует?! Патриотизм в извращённой форме! Люди даже ничего там не покупали! Как говорят, "животное стадо — с одной стороны, а человеческое стадо — с другой стороны забора," — высказал свои негодования в беседе с Лайфом Коломейцев.

Посетители ярмарки, которых опрашивал Александр, не нашли ничего дурного в нарядных коровах, а вот комментаторы видео считают, что организаторы ярмарки превратили память в цирк.

— Девушку, танцующую на Кургане Бессмертия, олицетворяющую здоровье и спорт, не имеющую умысла оскорблять чувства общества, штрафуют за неуважение. А тут скот умышленно одет в форму людей, которые ценой своей жизни и здоровья дали право жить на этой земле, — вот это преступление! — написал Кирилл Диасамидзе, чей комментарий собрал больше всего лайков.

Ранее Лайф рассказывал, как вахтовики на Ямале поймали северного оленя и нарядили его в каску и жилет, назвав мастером по имени Фёдор.