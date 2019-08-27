В Дагестане опрокинулась "Газель", есть погибшие

По предварительным данным, у микроавтобуса отказала тормозная система. Пострадавших отвозили в больницы на попутках.

В Дагестане два человека погибли, десять пострадали в аварии, которая произошла на автодороге Махачкала — Хунзах возле населённого пункта Чалда. Там опрокинулась "газель", в которой находилось 13 человек. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах республики.

По предварительным данным, авария случилась из-за отказа тормозной системы. По последней информации, восемь человек на попутных машинах доставили в Гергебильскую центральную районную больницу, двоих — в Хунзахскую ЦРБ. Один человек от госпитализации отказался.

А накануне автобус попал в ДТП в Белгороде, но там обошлось без жертв.