В Дагестане опрокинулась "Газель", есть погибшие

В Дагестане два человека погибли, десять пострадали в аварии, которая произошла на автодороге Махачкала — Хунзах возле населённого пункта Чалда. Там опрокинулась "газель", в которой находилось 13 человек. Об этом Лайфу сообщили в экстренных службах республики.
По предварительным данным, авария случилась из-за отказа тормозной системы. По последней информации, восемь человек на попутных машинах доставили в Гергебильскую центральную районную больницу, двоих — в Хунзахскую ЦРБ. Один человек от госпитализации отказался.
А накануне автобус попал в ДТП в Белгороде, но там обошлось без жертв.
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