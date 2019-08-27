Путин назвал авиасалон МАКС-2019 большим и долгожданным событием

Глава государства уверен, что нынешняя выставка повысит конкурентоспособность авиакосмической отрасли России.

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей Международного авиационно-космического салона — 2019 и назвал выставку впечатляющим и ожидаемым событием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что крупнейший в мире отраслевой смотр более четверти века собирает на одной площадке ведущих российских и зарубежных производителей авиационно-космической техники. В подмосковном Жуковском выставляются передовые достижения отечественных учёных, инженеров, конструкторов в области гражданского, военного, транспортного самолётостроения и вертолётной индустрии.

— МАКС — это всегда большое, долгожданное событие для многочисленных любителей авиации. Яркие, впечатляющие выступления лётчиков-испытателей и пилотажных групп превращают авиасалон в настоящий, незабываемый праздник, — считает глава государства.

Президент уверен, что нынешний авиасалон пройдёт успешно и будет содействовать укреплению инновационного потенциала отечественной авиакосмической отрасли и повышению её конкурентоспособности. Также, по мнению Путина, выставка послужит наращиванию кооперации с зарубежными партнёрами, претворению в жизнь перспективных, амбициозных проектов.

МАКС-2019 пройдёт с 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском. На статической экспозиции авиасалона впервые представят истребитель пятого поколения Су-57, а члены пилотажной команды "Первый полёт" покажут новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер".