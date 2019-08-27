Звезда 90-х Юлиан госпитализирован в Москве

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Фото © Facebook/Юлиан

Известный российский певец Юлиан госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. По данным Mash, звезде 90-х накануне несколько раз вызывали скорую, а сегодня его состояние ухудшилось.

Врачи приняли решение оставить 46-летнего артиста в больнице. Он находится под их постоянным наблюдением.

Напомним, что совсем недавно закоренелый холостяк связал себя узами брака. Избранницей Юлиана стала его давняя любимая — звезда 90-х Анастасия, которая успела побывать замужем семь раз.

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