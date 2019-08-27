В Москве сильный, но неадекватный водитель устроил догонялки с полицейскими

Сначала стражи порядка вчетвером пытались вытащить его из машины, а потом он вырвался и бросился наутёк.

В ночь на вторник, 27 августа, московские сотрудники ДПС несколько минут пытались вытащить из салона водителя, находившегося в алкогольном или наркотическом опьянении. Случай, который произошёл на Садовом кольце недалеко от метро "Октябрьская", снял на видео очевидец.

После того как достать водителя из авто удалось, мужчина "раскидал" стражей порядка и бросился наутёк через несколько полос движения. Его дальнейшая судьба пока не известна.

В начале месяца сотрудники ДПС Череповца сняли на видеорегистратор, как пьяный водитель попытался съесть своё водительское удостоверение.