В Чувашии пьяный подросток угнал такси и совершил смертельное ДТП

Автомобиль, в который он врезался на большой скорости, отбросило на встречную полосу под фуру.

17-летний житель Яльчикского района Чувашии сел пьяным за руль "Лады-гранты" и устроил ДТП, в котором погиб один человек, ещё двое пострадали. Теперь парень стал фигурантом дела по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, совершённое в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщает Следственное управление СК России по Чувашской республике.

— Подозреваемый, управляя автомобилем "Лада-Гранта" в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав со скоростью, которая не позволяла ему в случае возникновения опасности принять возможные меры к остановке транспортного средства, въехал в заднюю часть остановившегося автомобиля Scoda Octavia, который пропускал следовавшую по встречной полосе фуру, — сообщили следователи.

В итоге "шкоду" отбросило на встречную полосу и её ударила фура. Водитель "шкоды" погиб. Самого пьяного подростка и двух пассажиров, которых он катал, госпитализировали. Впоследствии стало известно, что "Ладу" парень обманом забрал у своего односельчанина, который её арендовал.

Ранее Лайф рассказывал о другом ДТП в регионе. "Тойота-королла" столкнулась лоб в лоб с автомобилем "Лада-Веста", погибли пять человек.