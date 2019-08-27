Супруга певца 90-х Юлиана о его "приступе": У него сердце как у быка

Супруга звезды 90-х Юлиана опровергла сообщения о его госпитализации. Она пояснила, что сердце у мужа, "как у быка", просто раз в полгода он проходит плановое обследование.

— У него сердце как у быка, о чём вы? — заявила Анастасия в разговоре с "360". — Никакого приступа, боже упаси. Просто в нашей семье раз в полгода принято проходить плановое обследование.

Она пояснила, что он пробудет в больнице два дня, чтобы "не бегать каждый день с анализами".

Ранее сообщалось, что известный российский певец Юлиан госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем.