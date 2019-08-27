Тело пропавшей 26 лет назад сибирячки нашли в её огороде

Следователи раскрыли давнее преступление и разыскали убийцу, который перебрался в другой регион.

Полицейские в Богучанском районе Красноярского края раскрыли убийство местной жительницы, которая бесследно исчезла 26 лет назад. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД России, тело сибирячки оказалось закопано в её собственном огороде.

Останки случайно откопала новая хозяйка участка и обратилась к полицейским. Экспертиза показала, что кости принадлежат женщине, которая умерла насильственной смертью, — на челюсти и рёбрах нашли повреждения. Полицейские выяснили, что в 1993 году владелица дома пропала.

— Благодаря содействию старожилов посёлка оперативникам удалось выяснить, что в 90-х годах по указанному адресу проживала семья, а в 1993 году сначала пропала хозяйка дома, вскоре вместе с детьми уехал её сожитель. Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила подозрения о том, что костные останки принадлежат пропавшей, — рассказали в управлении.

Сожителя убитой разыскали в Вологодской области. На допросе 60-летний мужчина признался, что в июле 1993 года во время ссоры избил жену, после чего она умерла, а он закопал тело в огороде. Злоумышленник заявил о пропаже сожительницы, а затем вместе с детьми покинул Красноярский край.

Ранее сообщалось, что в квартире одной из многоэтажек на улице Домодедовской в Москве нашли тело убитой пенсионерки.