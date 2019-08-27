Путин прибыл на МАКС-2019 в Жуковском

Президент РФ Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в Жуковском. Там же глава государства проведёт переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.
Борт Владимира Путина приземлился на площадке авиасалона, где его встретили глава Минобороны Сергей Шойгу, вице-премьер Юрий Борисов и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Планируется, что лидеры двух государств поучаствуют в церемонии открытия авиасалона, затем им покажут технику, а после Путин и Эрдоган проведут переговоры.
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