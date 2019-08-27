На Украине назвали самую популярную российскую машину

В продаже в соседней стране больше всего Lada Samara, "Жигулей" и корейский Daewoo Lanos/Sens.

Со времени объявления независимости Украины в 1991 году в стране было продано около миллиона автомобилей АвтоВАЗ/Lada, посчитали аналитики компании Auto Consulting и эксперты AC Heritage. Российские машины оказались на первом месте рейтинга самых продаваемых новых автомобилей на Украине.

АвтоВАЗ/Lada обогнал Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), который оказался на втором месте, а также южнокорейского производителя Daewoo.

Всего, по данным на 2018 год, с момента провозглашения независимости на Украине продали 4,3 миллиона новых легковушек.

Ранее Лайф сообщал, что Чехия, Украина и Узбекистан стали лидерами среди импортёров российских автомобилей. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман в прошлом году заявил, что нужно полностью запретить импорт транспортных средств из России.