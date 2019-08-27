Ушаков назвал противоречивыми сигналы о возвращении России в G8

Также помощник президента считает преждевременным говорить о повестке встречи в "нормандском формате".

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков назвал непонятными сигналы, которые поступают с Запада по поводу возможности возвращения Москвы в G8.

— Противоречивые сигналы, непонятные совершенно, — сказал помощник российского президента.

Ушаков отказался также судить о возможности проведения в сентябре встречи лидеров "нормандской четвёрки". Он пояснил, что переговоры требуют подготовки — должны встретиться советники глав государств, обсудить повестку дня и возможное наполнение. Сейчас говорить по существу о созыве "нормандского формата" преждевременно, добавил он.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран "Большой семёрки", которые не разделили его желания вернуть Россию в "Большую восьмёрку".