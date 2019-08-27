В Омске мать заперла детей в квартире и ушла в загул на три дня

С малышами 25-летняя женщина оставила школьницу и свою подругу, а вот про еду мамаша совсем забыла.

Жительница Омска заперла годовалого сына и двухлетнюю дочь в квартире и ушла в загул на несколько суток. Как сообщили Лайфу в пресс-службе областного УМВД РФ, инцидент произошёл в пятиэтажке на улице 24-й Северной.

Полицейские случайно узнали о произошедшем во время расследования магазинной кражи. Они наведались в квартиру 25-летней матери троих детей в поисках подозреваемой — её 15-летней подруги. Та действительно оказалась внутри, вместе с другой женщиной и двумя малышами. Третьего горе-мамаша забрала с собой.

— Дверь в жилище невозможно открыть изнутри без ключа. Кроме несовершеннолетней внутри находились 28-летняя женщина и двое малолетних детей двух с половиной и полутора лет. Со слов девочки, хозяйка квартиры попросила её приглядеть за малышами и к настоящему времени у них закончились продукты, — сообщили в полицейском управлении.

Оказалось, что 25-летняя хозяйка уехала в Горьковский район вместе со своим старшим, пятилетним, ребёнком три дня назад и до сих пор не вернулась. В итоге трое детей и женщина оказались заперты в квартире без еды.

Маленьких брата и сестру поместили в Дом малютки, а их несовершеннолетнюю няню — в социально-реабилитационный центр "Забота". Полицейские проводят проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что столичным полицейским пришлось вскрывать машину с годовалым ребёнком внутри.