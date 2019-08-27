Против экс-министра Абызова возбудили новое уголовное дело

Защита считает, что новое уголовное дело незаконно и необоснованно. Адвокаты планируют его обжаловать.

В отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова возбудили новое уголовное дело. Речь идёт о незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщил его адвокат Александр Аснис в разговоре с ТАСС.

— 26 августа следователь ознакомил Абызова с постановлением о возбуждении в отношении него нового уголовного дела по ст. 289 УК РФ, — заявил Аснис.

Он добавил, что обвинение Абызову пока не предъявлено. При этом Аснис поясняет, что защита это дело считает незаконным и намерена его обжаловать.

Напомним, Михаилу Абызову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Басманный суд Москвы арестовал экс-министра до 25 октября 2019 года.