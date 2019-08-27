Хозяин коров с брянской ярмарки объяснил Лайфу, зачем нарядил их в военную форму

По его мнению, те, кто осуждает такой поступок, не совсем понимают, что такое патриотизм.

Сергей Федотов, хозяин коров с выставки в Брянской области, объяснил Лайфу, почему нарядил их в фуражки и пилотки, символизирующие форму советских солдат. По словам мужчины, нарядить животных попросили сами посетители.

— Мы коров просто накрыли тканью, чтобы на них не попадало солнце! А фуражки эти я принёс из дома, дедовские, которые просто висели рядом с коровами. Люди хотели сфоткаться и попросили разрешения надеть на коров фуражки, я разрешил! Это ради фото! Коров никто не мучил, — пояснил он.

Те, кто начал критиковать такой поступок, не понимают, что такое патриотизм, уверен Федотов.

— Люди, которые недовольны, просто не знают, что такое патриотизм! Раньше коров так и накрывали, прятали в сёлах, когда немцы шли. Хотел сделать для людей приятное, а они неправильно поняли, — добавил мужчина.

Напомним, особое недовольство коровами в советской форме выразил один из посетителей ярмарки. Животных он снял на видео и назвал увиденное "патриотизмом в извращённой форме".