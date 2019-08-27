Путин на МАКС показал Эрдогану самолёт пятого поколения Су-57

Также лидеры двух государств осмотрели представленный российский пассажирский авиалайнер МС-21.

Президент РФ Владимир Путин показал лидеру Турции Реджепу Эрдогану, который вместе с российским коллегой посетил сегодня выставку МАКС-2019 в Подмосковье, новейший российский самолёт пятого поколения Су-57.

Главы двух государств осмотрели кабину самолёта, поднявшись на специально для этого установленный трап.

— Ещё не купили, — отметил во время осмотра Путин.

Ознакомились Путин и Эрдоган также с другими представленными на выставке самолётами, в том числе пассажирским лайнером МС-21, и вертолётами.

Ожидается, что в МАКС-2019 примет участие более 800 компаний со всего мира. В первые дни он открыт для специалистов и бизнеса, а с 30 августа распахнёт двери и для остальных зрителей. Российский лидер отмечал, что это большое и долгожданное событие.