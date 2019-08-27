Путин выразил уверенность, что авиатехника с МАКС-2019 заинтересует Турцию

Президент РФ Владимир Путин на открытии Международного авиационно-космического салона — 2019 в Подмосковье выразил уверенность, что представленная на выставке отечественная авиатехника заинтересует Анкару. На церемонии присутствовал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
— [Уверен], что достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России заинтересуют турецких партнёров... Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества, — подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что Москва глубоко ценит международное внимание к российскому авиасалону и видит в нём признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала России.
Ранее сегодня президент РФ показал Эрдогану самолёт пятого поколения Су-57 и российский пассажирский лайнер МС-21.
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