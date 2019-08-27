Путин выразил уверенность, что авиатехника с МАКС-2019 заинтересует Турцию

5

Фото © Facebook/МАКС

Глава государства считает, что это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества двух стран.

Президент РФ Владимир Путин на открытии Международного авиационно-космического салона — 2019 в Подмосковье выразил уверенность, что представленная на выставке отечественная авиатехника заинтересует Анкару. На церемонии присутствовал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

[Уверен], что достижения отечественного авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России заинтересуют турецких партнёров... Это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества, — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что Москва глубоко ценит международное внимание к российскому авиасалону и видит в нём признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала России.

Ранее сегодня президент РФ показал Эрдогану самолёт пятого поколения Су-57 и российский пассажирский лайнер МС-21.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×