ГП РФ просит возбудить дело на сотрудников "Крестов" после избиения заключённого

Генпрокуратура РФ просит возбудить уголовное дело в отношении сотрудников СИЗО "Кресты" после избиения заключённого. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куреной во время выступления на интернет-канале "Эфир".

— Генеральная прокуратура поставила вопрос и об уголовном преследовании должностных лиц СИЗО-1, в чьих действиях мои коллеги усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), — объявил он.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что в СИЗО-1 в специально отведённых для этого камерах одни заключённые по приказу администрации якобы пытают других, требуя от них деньги или определённые показания. Были опубликованы кадры, на которых один человек избивает другого битой. После этого сотрудники ФСИН и Генпрокуратуры начали проверять "Кресты-2". Трёх сотрудников СИЗО уже уволили.