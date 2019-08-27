Минтранс предложил усовершенствовать систему подготовки пилотов

На реализацию идеи министерства нужно будет выделять по 4 миллиарда рублей ежегодно.

Минтранс внёс в кабмин предложение, цель которого — усилить безопасность полётов в России. Ведомство предлагает совершенствовать господход в этой сфере и увеличить ежегодные затраты на подготовку каждого обучающегося пилота. Об инициативе рассказала РИА "Новости" директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

— В настоящее время норматив финансирования подготовки одного пилота в год составляет порядка 600 тысяч рублей... Эту сумму нужно увеличить вдвое, — заявила Петрова.

Реализация инициативы по обучению обойдётся в 4 миллиарда рублей ежегодно, ещё 450 миллионов нужно будет потратить на питание и обмундирование лётного состава. Инициативу ведомства в правительстве должны рассмотреть в сентябре.

Изменения в контроле над безопасностью полётов анонсировал замглавы министерства Александр Юрчик после авиакатастрофы лайнера "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, в которой погиб 41 человек.