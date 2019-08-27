Начались поставки второй батареи С-400 в Турцию

Доставка компонентов первой батареи ЗРС стартовала 12 июля и завершилась 25 июля.

Транспортный самолёт с элементами второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 приземлился в Анкаре. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Турции.

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir.https://t.co/qI5fgYD2AY#MSB #TSK pic.twitter.com/ZZ4bQ36seQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2019

— С сегодняшнего дня начались поставки частей второй батареи систем С-400 на авиабазу Мюртед в Анкаре. Весь процесс передачи ЗРС займёт около месяца, — говорится в твиттере оборонного ведомства.

В сентябре 2017 года Москва сообщила о заключённом с Анкарой контракте на поставку двух дивизионов С-400 стоимостью $2,5 млрд. Доставка компонентов первой батареи ЗРС началась 12 июля и завершилась 25 июля. За это время 30 военно-транспортных самолётов приземлились на авиабазу Мюртед в Анкаре с элементами С-400.