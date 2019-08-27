"Да мне плевать!" Видео с медиками, которые не помогли бабушке, и та умерла

Жительница Севастополя Людмила Белова сняла на видео, как врачи городской больницы № 4 открыто отказывались помочь пенсионерке, которая затем умирала на лавочке у медучреждения.
Перед этим пенсионерка попала в хирургию другой больницы с травмой ног. После выписки бездомной некому было делать перевязки, в незаживших ранах началось нагноение.
— Я шла мимо больницы, по пути увидела старушку, которая сидела у ворот больницы на лавочке на солнцепёке. Подошла к ней, у неё ноги были в бинтах, сочился гной и было много мух, она была в очень плохом состоянии, — вспоминает Белова.
— Я её сфотографировала и тут же пошла в поликлинику в приёмный покой, меня начали выгонять, говорить, что она бомж и таких сердобольных, как я, тут много ходит, — отметила женщина.
В приёмном покое её принимать не стали. Людмила попросили медиков хотя бы позвонить в скорую, но те ответили, что "не имеют права". Всё происходящее она снимала на видео. Одна из медиков открыто заявила: "Да мне плевать!"
После этого Людмила сама вызвала скорую помощь. Она приехала через час. Пенсионерка уже умерла. Выяснилось, что бабушка сидела на лавочке с 7:30 утра. Когда Людмила заметила несчастную, было уже около 11 часов. Всё это время врачи больницы знали о её состоянии, но ничего не сделали. При этом у бездомной были все документы — и паспорт, и СНИЛС.
В Департаменте здравоохранения Севастополя сообщили, что по факту смерти женщины в больнице начали служебную проверку.
Волонтёр движения "Сердце Севастополя" Анастасия Макеева заявила Лайфу, что эта ситуация не произошла бы, если бы в городе существовал приют для бездомных.
— Социальный приют нужен, чтобы не допустить таких ситуаций, как с бабушкой. Бездомные попадают в больницы и с незажившими конечностями выписываются на улицу, где нет возможности делать перевязки, приходится спать на лавках в жару и под дождём. Люди гниют заживо, — рассказала она.