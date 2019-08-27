"Да мне плевать!" Видео с медиками, которые не помогли бабушке, и та умерла

В приёмном покое заявили, что им без разницы, кто там сидит на улице. Скорая приехала через час, когда уже было поздно.

Жительница Севастополя Людмила Белова сняла на видео, как врачи городской больницы № 4 открыто отказывались помочь пенсионерке, которая затем умирала на лавочке у медучреждения.

Перед этим пенсионерка попала в хирургию другой больницы с травмой ног. После выписки бездомной некому было делать перевязки, в незаживших ранах началось нагноение.

— Я шла мимо больницы, по пути увидела старушку, которая сидела у ворот больницы на лавочке на солнцепёке. Подошла к ней, у неё ноги были в бинтах, сочился гной и было много мух, она была в очень плохом состоянии, — вспоминает Белова.

— Я её сфотографировала и тут же пошла в поликлинику в приёмный покой, меня начали выгонять, говорить, что она бомж и таких сердобольных, как я, тут много ходит, — отметила женщина.

В приёмном покое её принимать не стали. Людмила попросили медиков хотя бы позвонить в скорую, но те ответили, что "не имеют права". Всё происходящее она снимала на видео. Одна из медиков открыто заявила: "Да мне плевать!"

После этого Людмила сама вызвала скорую помощь. Она приехала через час. Пенсионерка уже умерла. Выяснилось, что бабушка сидела на лавочке с 7:30 утра. Когда Людмила заметила несчастную, было уже около 11 часов. Всё это время врачи больницы знали о её состоянии, но ничего не сделали. При этом у бездомной были все документы — и паспорт, и СНИЛС.

В Департаменте здравоохранения Севастополя сообщили, что по факту смерти женщины в больнице начали служебную проверку.

Волонтёр движения "Сердце Севастополя" Анастасия Макеева заявила Лайфу, что эта ситуация не произошла бы, если бы в городе существовал приют для бездомных.

— Социальный приют нужен, чтобы не допустить таких ситуаций, как с бабушкой. Бездомные попадают в больницы и с незажившими конечностями выписываются на улицу, где нет возможности делать перевязки, приходится спать на лавках в жару и под дождём. Люди гниют заживо, — рассказала она.