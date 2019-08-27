Учёные предупредили россиянок с йододефицитом об опасности родить двоечников

Недостаток микроэлемента негативно сказывается на развитии нервной системы плода.

Дефицит йода в организме беременных женщин может обернуться снижением интеллекта у их малышей и другими серьёзными проблемами со здоровьем. О рисках предупредила директор Института клинической эндокринологии, академик РАН, профессор Галина Мельниченко.

По её словам, будущая мать может не знать о проблеме, если недостаток биологически значимого элемента небольшой. Очевидные симптомы йододефицита появляются, если человек употребляет менее 30 микрограммов в сутки. При употреблении более 30 микрограммов йода (но ниже положенных 150) щитовидная железа адаптируется. Однако недостаток негативно сказывается на развитии нервной системы плода — малыши могут родиться с интеллектуальными нарушениями, говорит академик.

— В век высоких технологий средний коэффициент интеллекта (IQ) у школьников — 95 баллов, это мало. За 100 баллов мало кто переваливает. В среднем наблюдается снижение интеллекта на 10–15 пунктов. Часто оно сопровождается ещё девиантным поведением, — сказала Мельниченко в беседе с News.ru.

Ранее сообщалось, что в России за пять лет число страдающих диабетом увеличилось более чем на 20%.