На МАКС-2019 публике впервые показали полёт новейшего МС-21 — видео

На авиасалоне демонстрируются сразу три уже созданных лайнера, один из них — с отделкой салона.

Новейший российский узкофюзеляжный пассажирский самолёт МС-21 пролетел над головами посетителей международного авиасалона МАКС-2019.

Ранее самолёт среднемагистрального класса МС-21 уже взмывал в воздух, но в рамках испытательных полётов.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказывал, что после введения американских санкций России пришлось закупить композитные материалы для крыла в одной из стран Юго-Восточной Азии, и это отодвинуло производство МС-21 на полгода.

Власти надеются, что за следующий год российский лайнер получит российский и европейский сертификаты и в 2021 году МС-21 будет передан эксплуатантам. Предполагается, что основным станет отечественный "Аэрофлот", перевозчик пообещал приобрести уже 50 таких самолётов.