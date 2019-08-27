На МАКС-2019 публике впервые показали полёт новейшего МС-21 — видео

Новейший российский узкофюзеляжный пассажирский самолёт МС-21 пролетел над головами посетителей международного авиасалона МАКС-2019.
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Среднемагистральный пассажирский самолет Мс-21 принял участие в летной программе авиасалона МАКС-2019. Воздушное судно пробыло в воздухе около пяти минут. Корпорация «Иркут» впервые публично представила пассажирские самолеты нового поколения МС-21-300. В демонстрационных полетах приняло участие одно воздушное судно. Еще два были размещены на статических стоянках МАКС-2019. Один из самолетов оборудован двухклассным пассажирским салоном, он открыт для посещения специалистами и заказчиками. ⠀ ⠀ #tvzvezda #телеканалзвезда #МАКС2019 #Россия #Жуковский #МС21 #самолет #авиация
Ранее самолёт среднемагистрального класса МС-21 уже взмывал в воздух, но в рамках испытательных полётов.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказывал, что после введения американских санкций России пришлось закупить композитные материалы для крыла в одной из стран Юго-Восточной Азии, и это отодвинуло производство МС-21 на полгода.
Власти надеются, что за следующий год российский лайнер получит российский и европейский сертификаты и в 2021 году МС-21 будет передан эксплуатантам. Предполагается, что основным станет отечественный "Аэрофлот", перевозчик пообещал приобрести уже 50 таких самолётов.
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