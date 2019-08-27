СМИ узнали, кого Зеленский предложит в премьеры

Это 35-летний юрист Алексей Гончарук, который сейчас отвечает в администрации главы государства за экономическое развитие.

Президент Украины Владимир Зеленский предложит на пост премьер-министра Алексея Гончарука — заместителя руководителя офиса главы государства. Об этом пишет "Украинская правда".

Отмечается, что кандидатура будет выдвинута в Верховной раде завтра, 28 августа. Сейчас идут консультации по поводу этой и других кандидатур.

Алексею Гончаруку — 35 лет. У него юридическое образование. Он занимал пост советника министра и вице-премьера. Место замглавы офиса Зеленского занимает с 28 мая. Там он отвечает за экономическое развитие и реформы.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров объяснял, почему Зеленскому сложно сформировать свою команду. Ему не хватает хороших кадров.