В Екатеринбурге девушка нашла своё фото на рекламе надгробия

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Фото предоставлено Лайфу Екатериной Колбасиной

Согласно траурному портрету, Екатерину звали Яна и она умерла в возрасте семи лет.

В Екатеринбурге фотосалон использовал в качестве рекламы фото на могилу снимок живой девушки — своей клиентки. Наткнулась на надгробный портрет 25-летней Екатерины Колбасиной её сестра. Сотрудники были очень удивлены, что "усопшая" оказалась жива, сняли фото со стены, завернули в фирменную упаковку и отдали возмущённой посетительнице.

В 2011 году я приходила в эту студию сделать фотографии в институт. Они использовали их спустя столько лет. Этих фотографий нигде в свободном доступе нет, только у меня и у них, — рассказала Лайфу Екатерина.

<p>Фото предоставлено Лайфу Екатериной Колбасиной</p>

Героиня рекламы надгробия решила наказать фотосалон за самовольное использование её снимка. Она отправилась туда, чтобы вручить им претензию. Однако те уже съехали. Екатерина требует возместить моральный ущерб, нанесённый ей и её семье, — 500 тысяч рублей. Особенно её возмутило то, что на фото была указана "дата смерти".

Лайф связался с директором фотостудии, где висела реклама, — Андреем Уховым. Он не считает себя виновным и не согласен платить полмиллиона "похороненной в семилетнем возрасте" Екатерине.

<p>Фото предоставлено Лайфу Екатериной Колбасиной</p>

Это вымогательство! Эти фотографии салон не делал. Эти надгробные рекламные снимки нам предоставляет одно производство, чтобы привлечь наших клиентов. Бесплатно их дают, для рекламы. Где они взяли её фото, я не знаю, — заявил Ухов.

Ранее Лайф рассказывал о случае в Подмосковье, где ритуальщики выдали родным тело не той бабушки.

Автор:
АТ
Алёна Темирчиева
Соавторы:
Елизавета  Клопкова
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