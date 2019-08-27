В Екатеринбурге девушка нашла своё фото на рекламе надгробия

Согласно траурному портрету, Екатерину звали Яна и она умерла в возрасте семи лет.

В Екатеринбурге фотосалон использовал в качестве рекламы фото на могилу снимок живой девушки — своей клиентки. Наткнулась на надгробный портрет 25-летней Екатерины Колбасиной её сестра. Сотрудники были очень удивлены, что "усопшая" оказалась жива, сняли фото со стены, завернули в фирменную упаковку и отдали возмущённой посетительнице.

— В 2011 году я приходила в эту студию сделать фотографии в институт. Они использовали их спустя столько лет. Этих фотографий нигде в свободном доступе нет, только у меня и у них, — рассказала Лайфу Екатерина.

Героиня рекламы надгробия решила наказать фотосалон за самовольное использование её снимка. Она отправилась туда, чтобы вручить им претензию. Однако те уже съехали. Екатерина требует возместить моральный ущерб, нанесённый ей и её семье, — 500 тысяч рублей. Особенно её возмутило то, что на фото была указана "дата смерти".

Лайф связался с директором фотостудии, где висела реклама, — Андреем Уховым. Он не считает себя виновным и не согласен платить полмиллиона "похороненной в семилетнем возрасте" Екатерине.

— Это вымогательство! Эти фотографии салон не делал. Эти надгробные рекламные снимки нам предоставляет одно производство, чтобы привлечь наших клиентов. Бесплатно их дают, для рекламы. Где они взяли её фото, я не знаю, — заявил Ухов.

Ранее Лайф рассказывал о случае в Подмосковье, где ритуальщики выдали родным тело не той бабушки.