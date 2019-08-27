Клинцевич назвал провокацией заход корабля ВМС Украины в зону российских учений

Киев утверждает, что его "Переяслав" появился там, поскольку это было разрешено международным правом.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что корабль ВМС Украины зашёл в зону российских учений с определёнными задачами, которые поступили от американских кураторов.

— Во-первых, это безусловно провокация. Они знают, что этого делать нельзя. В этих зонах могут быть какие-то случайные вещи, которые закончатся плачевно, когда идут учения, идут боевые стрельбы. Не случайно морское международное право требует от стран, проводящих учения, предупредить, нарисовать, очертить и дать по ним полноценную информацию, — сказал он в интервью Лайфу.

Кроме того, по мнению Клинцевича, корабль вёл сбор разведывательной информации.

— Я не исключаю, что там много аппаратуры, которую поставили американцы, дабы прикрыть свои не самые дружелюбные действия в отношении России. Потому что такой открытый сбор информации при проведении таких учений квалифицируется как враждебные действия, — рассказал сенатор.

Напомним, 27 августа малый разведывательный корабль ВМС Украины заходил в зону учений Черноморского флота России. Украинская сторона заявила, что их корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit — 2019 в Грузии и согласно международному морскому праву не допустил нарушений.