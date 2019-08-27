Макрон предрёк конец западной гегемонии в мире

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что эпохе западного доминирования в мире скоро придет конец. Это связано с геополитическими изменениями, в частности, укреплением позиций других держав.

— Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются, — заявил он во время выступления на совещании послов республики.

Говоря об укреплении позиций других стран, Макрон упомянул Россию и Китай.

Кроме того, он считает, что Франции нужно построить новые отношения с Россией, иначе его страна останется с "напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями холодной войны".