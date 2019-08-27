Фанат увлёкся фото с актёром Тактаровым и не заметил, как у него украли телефон

Мужчина остановил на улице двух прохожих и попросил сфотографировать его со звездой.

Житель Подмосковья лишился телефона во время встречи со своим кумиром — известным актёром, чемпионом мира по смешанным боевым искусствам Олегом Тактаровым. 51-летний фанат увлёкся разговором со звездой и не заметил кражи. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевший рассказал, что встретил Тактарова в Солянском проезде в Москве и попросил его о совместном снимке. Когда актёр согласился, фанат остановил двух прохожих и вручил им смартфон с просьбой сфотографировать его с кумиром.

— Незнакомцы сфотографировали мужчин, а заявитель забыл про телефон и разговорился с Тактаровым, но когда опомнился, то увидел, что неизвестные граждане ушли с его мобильным телефоном, — рассказал собеседник агентства.

Таким образом поклонник лишился смартфона и фото со звездой. Он обратился в полицию. По факту произошедшего проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Когда именно произошёл инцидент, не уточняется.

Ранее Тактаров отказался сниматься в американском фильме про русского сепаратиста.