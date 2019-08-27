Мантуров заявил Лайфу, что Турция заинтересовалась "летающим Aurus"

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Министр пошутил насчёт выгодности такой покупки — в комплекте с вертолётами "бесплатно" пойдут автомобили премиальной российской марки.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что турецким партнёрам понравились вертолёты "Ансат", которые внутри выполнены в стиле автомобилей российской премиум-марки Aurus.

— Очень понравился. Особенно когда в комплекте с вертолётом. Вертолёт за деньги, а Aurus — бесплатно, — пошутил министр в интервью Лайфу.

Президент России Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом осмотрели экспозицию КРЭТ, которая представлена в рамках авиасалона МАКС-2019.

Представители КРЭТ отметили, что стоимость вертолёта составляет $7 млн, но, если Турция намерена купить большую партию, она может рассчитывать на скидку.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Сусанна  Витвинская
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