Мантуров заявил Лайфу, что Турция заинтересовалась "летающим Aurus"

Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что турецким партнёрам понравились вертолёты "Ансат", которые внутри выполнены в стиле автомобилей российской премиум-марки Aurus.
— Очень понравился. Особенно когда в комплекте с вертолётом. Вертолёт за деньги, а Aurus — бесплатно, — пошутил министр в интервью Лайфу.
Президент России Владимир Путин совместно с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом осмотрели экспозицию КРЭТ, которая представлена в рамках авиасалона МАКС-2019.
Представители КРЭТ отметили, что стоимость вертолёта составляет $7 млн, но, если Турция намерена купить большую партию, она может рассчитывать на скидку.