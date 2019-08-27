Путин на МАКС угостил мороженым Эрдогана и всех желающих — видео

Он дал продавщице пять тысяч рублей, сдачу попросил забрать Мантурова "на развитие авиации", а потом передумал и передал оставшееся на покупку угощения.

Президент РФ Владимир Путин по ежегодной традиции поел мороженого на авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском. Вместе с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом и российскими чиновниками он подошёл к холодильнику и купил для всех угощение.

После того как Эрдоган выбрал себе мороженое, Путин показал продавщице на своё любимое в холодильнике — "Коровка из Кореновки". На вопрос, шоколадное или вишнёвое, президент ответил: "И то, и то", — и передал ей пять тысяч. Сначала забрать сдачу он попросил главу Минпромторга Дениса Мантурова. Пошутил, что это "на развитие авиации". А затем решил передать всё продавщице, чтобы угостить всех желающих.

Ранее сегодня на авиасалоне МАКС-2019 Путин показал Эрдогану среди множества новой российской техники "летающий Aurus".