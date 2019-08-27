Парубий обвинил СБУ и ГБР в срыве работы Верховной рады

Политик считает, что действия силовиков — это прямое "вмешательство в работу наивысшего органа страны".

Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Государственное бюро расследований (ГБР) парализовали работу Верховной рады. 12 сотрудников спецслужб зашли в зал заседаний и потребовали никого туда не впускать. О ситуации рассказывает "Интерфакс-Украина".

На брифинге Парубий рассказал, что ситуация произошла 23 августа перед заседанием, на котором должна была тестироваться кнопка для голосования.

— Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия, заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей аппарата в зал, — уточнил Парубий.

Спикер также высказался, что ситуация иллюстрирует рейдерский подход новой власти к парламенту.

Новая система голосования, которую собирались тестировать, требует, чтобы депутаты обеими руками прикасались к ним, чтобы избежать голосования за отсутствующих парламентариев.

29 августа Рада может принять законопроект, предусматривающий внесение изменений в статью Конституции Незалежной относительно неприкосновенности депутатов. В случае принятия документа украинских депутатов смогут привлекать к уголовной ответственности без согласия парламента.