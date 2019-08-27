Москвичам пообещали летнюю жару в первые дни осени

Согласно прогнозу, благодаря влиянию антициклона погода в столице будет комфортной и сухой.

В первые дни осени москвичей порадует по-настоящему летняя солнечная погода без осадков. Об этом сообщил заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

— В воскресенье, 1 сентября, плюс 21–26 градусов и переменная облачность без осадков... 2 сентября, по предварительным оценкам, тоже хорошая погода, лето продолжается, — рассказал он агентству "Москва".

По его словам, комфортная сухая погода в ближайшие дни сохраняется благодаря влиянию антициклона. Также он предупредил, что начиная с субботы, 31 августа, в столице будет повышенное атмосферное давление.

Ранее жителей Московского региона предупредили о заморозках в конце августа.