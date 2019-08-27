Путин пообщался с космонавтами: Надеюсь, "Фёдор" вам поможет

Парой слов с российскими членами экипажа МКС смог обменяться и президент Турции Реджеп Эрдоган.

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган сегодня во время посещения авиасалона МАКС-2019 в Подмосковье приняли участие в телемосте с космонавтами, которые находятся на борту МКС.

— Надеюсь, что "Фёдор" поможет вам, — сказал среди прочего президент России.

Речь идёт о роботе FEDOR, который, хоть и не без проблем, сегодня доставлен на борт станции для проведения экспериментов.

Корабль "Союз", на борту которого он находился, не смог с первого раза пристыковаться. Это получилось со второй попытки. В "Роскосмосе" рассказали, из-за чего это произошло.

— Знаем, что ситуация в чём-то была и нештатной, но, как обычно для наших космонавтов, вы блестяще справились с этой работой, — отметил российский лидер.

Что касается авиасалона МАКС, то там Владимир Путин сегодня показал своему коллеге Реджепу Эрдогану много новейшей российской техники, в том числе Су-57, МС-21, "летающий Aurus".