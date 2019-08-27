Россияне рассказали, фильмы каких жанров предпочитают смотреть

Это прежде всего комедии. А вот в списке нелюбимых оказались боевики и триллеры.

Абсолютное большинство россиян предпочитают смотреть комедии и военные фильмы. Первый из этих жанров в списке любимых у 80% граждан, второй — у 70%. Такие результаты получили в ходе опроса, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, российские зрители любят смотреть фильмы-сказки и мультфильмы, историческое кино, детективы, а также приключенческие фильмы и драмы. Не пользуются популярностью мелодрамы, боевики, триллеры и эротические фильмы.

Большинство опрошенных заявили, что предпочитают смотреть фильмы по телевизору. Таких оказалось 70%.

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